米国在住の佐居さん最優秀賞＝日本人多数受賞、若手バレエコンクール―米

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【ニューヨーク時事】米南部テキサス州ヒューストンで開かれていた若手バレエダンサーを育てる国際コンクール「ユース・アメリカ・グランプリ（ＹＡＧＰ）」の最終結果が１８日発表され、米カリフォルニア州在住の佐居勇星さん（１５）がジュニア部門（１月１日時点の年齢が１２～１４歳）の最優秀賞に選出された。ジュニア男子、女子両部門での１位のほか、多くの部門で日本人の受賞が相次いだ。

佐居さんはオンライン取材に「今でも信じられない。すごくうれしい」と笑顔を見せた。２月に「ローザンヌ国際バレエコンクール」で５位に入賞した経験も生かされたと話し、「楽しく踊れたのが一番」と振り返った。

ジュニア男子、女子ではそれぞれ寺西創汰さん（１２）＝名古屋市＝、高橋杏さん（１４）＝さいたま市＝が１位に、プリコンペティティブ（同９～１１歳）のクラシック男子部門で片山大岳さん（１２）＝長野県上田市＝も１位に輝いた。

このほか、ジュニア女子部門３位タイには河合摩乃さん（１３）＝東京都品川区＝、プリコンペティティブのクラシック男子３位に川端真司さん（１１）＝岐阜県瑞穂市＝、同女子３位に三上佳純さん（１１）＝川崎市＝が選ばれた。アンサンブル部門でも２人で踊るクラシカル・パ・ド・ドゥで塚本花梨さん（１６）と浅田良舞さん（１４）＝共に東京都墨田区＝が２位となった。

国際バレエコンクール「ユース・アメリカ・グランプリ（ＹＡＧＰ）」でジュニア部門の最優秀賞に輝いた佐居勇星さん＝１６日、米南部テキサス州ヒューストン（ＬＫ Ｓｔｕｄｉｏ提供・時事）

国際バレエコンクール「ユース・アメリカ・グランプリ（ＹＡＧＰ）」でプリコンペティティブのクラシック男子部門１位に選ばれた片山大岳さん＝１６日、米南部テキサス州ヒューストン（ＬＫ Ｓｔｕｄｉｏ提供・時事）

国際バレエコンクール「ユース・アメリカ・グランプリ（ＹＡＧＰ）」でジュニア女子１位に選ばれた高橋杏さん＝１６日、米南部テキサス州ヒューストン（ＬＫ Ｓｔｕｄｉｏ提供・時事）

国際バレエコンクール「ユース・アメリカ・グランプリ（ＹＡＧＰ）」でジュニア男子１位に選ばれた寺西創汰さん＝１６日、米南部テキサス州ヒューストン（ＬＫ Ｓｔｕｄｉｏ提供・時事）

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