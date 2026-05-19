上海で切り付け、邦人２人被害＝日系ビル内、命に別条なし

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【上海時事】中国・上海市浦東新区の金融街にある日系オフィスビル「上海環球金融中心」内の日本料理店で１９日昼ごろ、果物ナイフを持った男が３人に切り付ける事件が発生した。日本外務省幹部は、被害者は日本人の成人男性２人、中国人女性１人だと明らかにした。命に別条はない。

現場はオフィス街。ビル内や周辺には日系企業の事務所も多い。

犯人の男は５９歳で、現場に駆け付けた警察官に取り押さえられた。警察当局によれば、男は訳の分からないことをしゃべっており、精神疾患の治療歴があるという。当局は事件の背景などを調べている。

現場近くの商店の販売員が料理店店員から聞いた話では、店内に入ってきた男は３人を刃物で切り付けた後、床に座り込んでいたという。販売員は「事件発生直後には叫び声が聞こえ、多くの客が逃げ出そうとした」と一時騒然とした現場の様子を語った。

在中国日本大使館は、在留邦人に注意喚起のメールを発出。日本側から中国政府に対し真相解明や容疑者の厳正な処罰、邦人の安全確保などを申し入れたことを明らかにした上で、外出の際は不審者に注意し安全確保に努めるよう呼び掛けた。

１９日、切り付け事件があった上海市浦東新区の日系オフィスビル「上海環球金融中心」

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