過度な為替変動「望ましくない」＝植田日銀総裁と会談―米財務長官

Newsfrom Japan

【ワシントン時事】ベセント米財務長官は１９日、植田和男日銀総裁と会談したとＸ（旧ツイッター）で明らかにした。足元で円安基調が続く中、「為替相場の過度な変動は望ましくない」との認識を改めて示した。パリでの先進７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議に合わせて会談した。

日本政府・日銀は「防衛ライン」とされる１ドル＝１６０円台まで下落した急速な円安に歯止めをかけるため、４月下旬に円買い・ドル売り介入に踏み切った。今月に入ってからも実施したとみられるが、その後は再び円安が進み、１５９円台に達していた。

ベセント氏は「日本経済の基礎的条件は強固だ」と指摘。「植田氏が日本の金融政策を成功に導くと確信している」と強調した。会談では「強靱（きょうじん）な日本経済と市場の見通し」について議論したという。

会談する日銀の植田和男総裁（左）とベセント米財務長官（ベセント氏のＸより・時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]