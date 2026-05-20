東京株、３週ぶり６万円割れ＝金利上昇でリスク回避

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２０日の東京株式市場で、日経平均株価は５月１日以来、約３週間ぶりに節目の６万円を割り込んだ。世界的な金利上昇を受けてリスク回避の動きが強まり、下げ幅は一時、前日比１２００円を超えた。終値は７４６円１８銭安の５万９８０４円４１銭で、５営業日続落。

イラン情勢のこう着化で原油価格が高止まりし、インフレが加速するとの懸念が強まっている。１９日の米国市場では長期金利の指標である１０年債利回りが一時４．６８％と２０２５年１月以来の高水準を付け、投資家心理が悪化。主要株価指数はそろって下落した。この流れを引き継ぎ、東京市場でも幅広い業種が売られ、プライム銘柄の８割が値下がりした。

特に人工知能（ＡＩ）関連株は、金利上昇による割高さが意識されやすく、下落が目立った。市場関係者は「相場を支えてきたＡＩ関連株が崩れ始めて投資家の運用成績が悪化し、手じまい売りが出やすくなっている」（国内証券）と指摘した。

６万円を割り込んだ日経平均株価の終値を示すモニター＝２０日午後、東京都中央区

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