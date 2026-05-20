鹿児島・与論島で震度５強＝「１週間程度は注意を」―気象庁

Newsfrom Japan

２０日午前１１時４６分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論町（与論島）で震度５強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．９と推定される。この地震で津波は起きなかった。同庁によると、２００７年３月に同町で震度観測を開始して以来、最大の震度だった。

同町と震度５弱を観測した同県知名町によると、午後４時現在で人的被害の情報は入っていない。与論町では総合体育館の天井パネル約２０枚が落下。県立与論高でも階段部分の天井が破損し１０センチ大の破片が落ちた。

同庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は記者会見し、「揺れの強かった地域では、今後１週間程度は最大震度５強程度の地震に注意してほしい」と呼び掛けた。

主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝鹿児島県与論町

震度５弱＝鹿児島県知名町

震度４＝鹿児島県天城町

震度３＝沖縄県名護市。

鹿児島県で最大震度５強を観測した地震について記者会見する気象庁の海老田綾貴・地震津波監視課長＝２０日午後、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]