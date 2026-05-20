４月訪日客、５．５％減＝中東・中国、欧州も苦戦―日本政府観光局

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日本政府観光局が２０日発表した４月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比５．５％減の３６９万２２００人だった。中東や中国に加え、イースター（復活祭）休暇の時期がずれたことにより一部を除き欧州各国からの訪日客も減少した。前年割れは１月以来３カ月ぶり。

イスラエルや湾岸諸国など中東８カ国からの訪日客は２１．４％減の２万２３００人と、中東情勢の悪化に伴う航空便の運休や減便などが響いた。中国人客は５カ月連続で前年同月を下回り、５６．８％減の３３万７００人だった。

欧州は、イースター休暇がずれて３月下旬に訪日需要が高まった英国やドイツ、イタリアなどが軒並み前年割れとなった。一方、フランスは単月の過去最高を更新した。

国・地域別の訪日客数は、首位が韓国で２１．７％増の８７万８６００人。次いで台湾が１９．７％増の６４万３５００人。３位は中国、４位は米国で０．８％増の３３万人だった。韓国や台湾、ベトナムなどは４月として最多となった。

観光庁の村田茂樹長官は２０日の記者会見で、「２０３０年の訪日客数６０００万人目標に向け、航空運賃（上昇）などの外部環境の変化の中でも、より多くの国や地域から日本を訪れてもらうべく戦略的なプロモーションの実施などに取り組んでいく」と強調した。

東京・浅草で人力車に乗る外国人観光客＝４月１５日（ＡＦＰ時事）

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