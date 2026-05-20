切り付け被害者は森ビル社員＝中国側、邦人標的か言わず―上海

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【北京時事】森ビルの辻慎吾社長は２０日の記者会見で、同社が中国・上海市で展開するオフィスビルで起きた切り付け事件について、同社社員２人が負傷したと明らかにした。事件では日本人２人、中国人１人の計３人が被害に遭ったが、中国外務省は同日の会見で、日本人を狙ったのかどうかへの言及を避けた。

事件は１９日昼ごろ、ビル内の日本料理店で発生。犯人の男は５９歳で、現場に駆け付けた警察官に取り押さえられた。辻社長は「誠に痛ましい事件であり、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げる」と述べた。

上海の警察当局は動機を明らかにしておらず、中国外務省の郭嘉昆副報道局長は２０日の会見で、日本人が標的になったのかとの質問に対して「治安上の個別事案」であり捜査中だと回答するにとどめた。また、日本での報道を念頭に「メディアが根拠なく騒ぎ立てるべきではない」と語り、日中関係悪化と結び付けないようくぎを刺した。

中国側は、２０２４年９月に広東省深セン市で起きた日本人男児の刺殺事件では「偶発的な個別事案」と主張。日本人を狙ったのか不明なまま犯人の死刑が執行された。

中国外務省＝北京（ＡＦＰ時事）

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