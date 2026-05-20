「超大国の振る舞い危機的」＝次期国連総長へ安保理改革託す―グテレス氏

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来日中のグテレス国連事務総長は２０日、東京都内の日本記者クラブで記者会見した。ロシアによるウクライナ侵攻や米国の対イラン軍事作戦など世界中で紛争が相次ぐ現状について、「多国間主義が危機なのではなく、自分たちで紛争を起こし、拒否権を用いて免責される超大国の振る舞いこそが危機的なのだ」と厳しく非難した。

グテレス氏は、大国が悪い見本を示すことで「世界中の中規模国も、処罰を受けずに好きなことができると考えてしまう」とも指摘。その上で、「国連事務局が世界中で増加する紛争を封じ込めるのは非常に困難だ」と訴えた。

また、紛争予防などの機能不全に陥っている国連安保理改革の必要性を改めて主張した。事務総長に就任した２０１７年当初は「安保理改革はタブーであり、事務総長は語るべきではないとされていた。現在では常任理事国でさえ改革の必要を認めるなど、事態は変わり始めている」と議論の前進を評価した。

グテレス氏は２６年末に任期満了となるが、自身の権限の限界から在任中に改革を実現できなかったと振り返り、今秋にも選出される次期事務総長に対し「沈黙してはならない。世界に正義を確立するために戦い続けよ」と呼び掛けた。

日本記者クラブで記者会見するグテレス国連事務総長＝２０日午後、東京都千代田区

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