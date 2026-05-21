ホルムズ封鎖で「命の危機」＝海峡開放訴え、日本に謝意―ＷＦＰ事務局長

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来日したシンディ・マケイン国連世界食糧計画（ＷＦＰ）事務局長は２０日、東京都内で時事通信のインタビューに応じた。米国とイランの軍事衝突で海上交通の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、食料など支援物資の輸送コストが「２割上昇した」と指摘。予算が限られる中で活動を縮小せざるを得なくなっており「命が危機にさらされている」として、海峡開放を訴えた。

マケイン氏は、輸送に必要な燃料費の高騰で「食料を届ける人数を減らさなくてはならなくなっている」と強調。さらに、海峡封鎖で迂回（うかい）路の利用を余儀なくされ、支援に遅れが出ているとも語った。

トランプ米政権が対外援助を大幅に削減し、国連は資金難に直面している。国際情勢の不安定化から人道支援を削って国防費を増額する国も相次いでおり、ＷＦＰへの拠出金は２０２４年の約９７億５０００万ドル（約１兆５５００億円）から、２５年には約６４億ドル（約１兆円）へと減少した。

マケイン氏は、そうした状況下でも「日本は関心を持ち、支援を継続してくれている」と謝意を表明した。

米西部アリゾナ州出身のマケイン氏は、２３年４月に事務局長に就任。健康上の理由から今月末で退任する。故マケイン上院議員（共和）の妻で、元在ローマ国連機関米国代表部大使。

インタビューに応じる国連世界食糧計画（ＷＦＰ）のシンディ・マケイン事務局長＝２０日、東京都文京区

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