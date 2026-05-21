偽の覆面パトカーで飲酒運転か＝危険運転致傷容疑で男逮捕―事故起こし発覚・警視庁

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改造した偽の覆面パトカーで飲酒運転をし、事故を起こしたなどとして、警視庁交通捜査課は２１日までに、自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）容疑などで、無職中村蓮容疑者（２３）＝埼玉県戸田市下戸田＝を逮捕した。容疑を認めている。

同課によると、中村容疑者は緊急走行を装い、赤色灯をつけサイレンを鳴らしながら信号無視などをしていたとみられ、同課が詳しく調べている。

逮捕容疑は昨年１２月２１日午前１時２０分ごろ、東京都練馬区春日町でアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で、偽パトカーを走行させ、電柱に突っ込んで助手席に乗っていた交際相手の女（２２）に３カ月のけがをさせるなどした疑い。

同容疑者は、新宿区内のアルバイト先で飲酒後、女に偽パトカーで迎えに来てもらった帰りに自ら運転。約１０キロにわたって、赤色灯をつけサイレンを鳴らして走行し、信号無視や速度超過など計１５回の違反をしていた。事故後、呼気からは基準値の倍以上のアルコールが検出された。女も道交法違反容疑で書類送検された。

同課は偽パトカーの改造に関与したとして、道路運送車両法違反容疑で、会社員真下義士容疑者（２２）＝戸田市笹目＝も逮捕。容疑を認めており、同容疑者宅からは偽物とみられる拳銃や手錠などのほか、別の偽パトカーが押収された。

同容疑者は逮捕前の任意の調べで「改造の知識や技術はインターネットなどで学んだ。警察車両が一番好きだ」などと説明。中村容疑者とは小中学校の同級生という。同課は真下容疑者が他の車の改造にも関与したとみて調べている。

事故で大破し、警視庁に押収された偽パトカー＝２０日午後、東京都練馬区

警視庁が押収した偽物とみられる警察の装備品など＝２０日午後、東京都練馬区

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