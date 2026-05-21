利上げで物価高対応を＝中東情勢に懸念―小枝日銀審議委員

Newsfrom Japan

日銀の小枝淳子審議委員は２１日、福岡市で講演し、「政策金利を適切なペースで引き上げ、物価高への対応を進めていくことが適切」との考えを示した。日銀が金融政策を検討する上で重視する基調的な物価上昇率については、「既に（目標の）２％ぐらいになってきている」と指摘。「中東情勢を受けて今後２％を超えてくる可能性もある」と、物価上振れに懸念を示した。

中東情勢に関しては「原油高が長期化してしまうリスクシナリオの可能性にも十分注意する必要がある」と強調。企業の価格転嫁のペースが「数年前より速い可能性は相応にある」として、「先行きも価格上昇が幅広い品目で持続的に生じることも考えられる」と語った。

また、「潜在成長率が安定的に推移していくのであれば、利上げを通じて金利の正常化を進めることがより重要になる」とも述べた。

日銀の小枝淳子審議委員＝３月１９日、東京都中央区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]