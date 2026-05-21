最年少女性市長、産休取得へ＝現職で初か―京都府八幡市

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京都府八幡市の川田翔子市長（３５）は２１日、出産のため今夏から産休を取得することを明らかにした。川田氏は全国最年少の女性市長。市によると、現職の女性首長による産休取得は全国で初めてとみられる。

出産は９月中旬の予定。労働基準法か市の条例に準じ、産前に６～８週間、産後に８週間の休暇を取ることを検討している。川田氏は昨年１２月に結婚した。

川田氏は市役所で記者団に、「就任後に産休を取得する事例が初めてということで驚いている。市政運営が滞ったり、公約実現に影響が出たりしないようにしている」と話した。

産休中は能勢重人副市長が市長職務代理を務め、川田氏はオンラインなどで報告を受ける。産休後に育休も取得する予定だが、職務代理は置かず、オンラインや時短勤務で対応するという。

川田氏は京大卒。京都市職員、参院議員秘書を経て、２０２３年１１月の八幡市長選に無所属で立候補し、初当選した。現在１期目。

記者団の取材に応じる京都府八幡市の川田翔子市長＝２１日午後、同市

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