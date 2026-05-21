高市内閣支持、横ばい５９．４％＝時事世論調査

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時事通信が１５～１８日に実施した５月の世論調査によると、高市内閣の支持率は前月比０．３ポイント増の５９．４％、不支持率は同０．５ポイント増の１９．７％で、ともに横ばいだった。昨年の今ごろと比べた暮らし向きを尋ねたところ、「大変苦しくなった」は７．６％、「やや苦しくなった」は３５．１％に上った。

内閣を支持する理由（複数回答可）は「リーダーシップがある」が３０．５％でトップ。「首相を信頼する」が１８．９％で続き、「他に適当な人がいない」と「印象が良い」が１６．３％で並んだ。高市早苗首相の就任から２１日で７カ月が経過したが、首相個人への支持が高水準の内閣支持率を下支えしていることがうかがえる。

内閣を支持しない理由（同）は「首相を信頼できない」７．７％、「期待が持てない」７．３％、「政策が駄目」６．９％などだった。

政党支持率は自民党が２７．８％（前月比２．１ポイント増）で首位を維持。連立政権を組む日本維新の会は２．６％（同０．４ポイント増）と低迷が続く。

野党では参政党が３．７％（同１．６ポイント増）で半年ぶりにトップを奪還。国民民主党が２．８％（同０．１ポイント減）で続いた。中道改革連合は前月から０．５ポイント減らし、公明、共産両党と並んで２．０％。以下、立憲民主党１．９％、チームみらい１．４％、日本保守党０．６％、れいわ新選組０．３％、社民党０．１％と続いた。「支持政党なし」は５０．４％に上った。

一方、暮らし向きが「苦しくなった」は「大変」と「やや」を合わせて４２．７％で、前月から５．０ポイント増えた。物価については９４．７％が「上がると思う」と回答。中東情勢の悪化などに伴う物価高騰が国民生活を圧迫しているとみられる。

調査は全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５８．６％。

高市早苗首相＝１２日、首相官邸

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