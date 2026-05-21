【動画】マツダ新型「ＣＸ－５」試乗＝９年ぶりの全面刷新

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マツダは２１日、３代目となる新型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＣＸ―５」を東京都内で発表した。９年ぶりの全面刷新で、ボディーの大型化により居住性や走行安定性を向上。音声でナビやエアコンの設定ができるユーザーインターフェースを導入し、利便性も高めた。

ＣＸ－５は、２０１２年に初代が誕生し、これまでに世界１３０以上の国・地域で５００万台以上を販売したマツダの中核モデル。３代目は昨年７月に初公開し、欧州では日本に先駆けて販売を開始している。

ボディサイズは、全長４６９０ミリ、全幅１８６０ミリ、全高１６９５ミリ。先代比で全長１２５ミリ、全幅１５ミリ拡大し、広い後席空間と荷室を実現した。エンジンはマイルドハイブリッドシステムを備えた自然吸気の２．５リッターで、最高出力１７８馬力、最大トルク２３７Ｎｍを発揮する。

ステアリング性能やダンパー特性も改善。発表会の前に開催された試乗イベントでは、一層磨きがかかったハンドリングや乗り心地を体験し、マツダが掲げる「人馬一体」を新型ＣＸ－５でもしっかり実感できた。

装備は３グレードをそろえ、前輪駆動と四輪駆動を用意。価格は３３０万円から（税込み）。国内での月間販売計画台数は２０００台。２７年に、開発中の高効率エンジンを搭載したモデルの導入を予定している。【時事通信社】

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