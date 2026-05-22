国旗損壊罪、法案骨子を大筋了承＝アニメ・漫画「対象外」強調―自民

Newsfrom Japan

自民党は２２日、日本の国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」制定を検討するプロジェクトチーム（ＰＴ）会合を党本部で開き、松野博一座長に今後の対応を一任する形で、法案骨子を大筋了承した。公の場での損壊や自ら損壊する様子の画像・動画投稿を規制する内容。今国会での成立を目指し、法案の策定を急ぐ。

１５日の会合では「過剰規制だ」などの慎重意見が出ていた。これを受け、２２日に示された説明資料は「アニメ・漫画・ゲーム、生成ＡＩ（人工知能）等による創作物は対象外」と強調。実物を用いる実写映画などの芸術表現についても「社会通念上、相当と認められるものは対象外」と明示した。

国旗としての使用が認められるものに限定されるため、お子様ランチの旗や絵画の一部も対象にならないと記した。

会合後、松野氏は記者団に「私たちが考える立法事実と保護法益を共有してもらえるよう話をしたい」と述べ、野党にも賛同を働き掛ける考えを示した。

法案骨子は、意図や目的は問わず、「人を著しく不快または嫌悪の情を催させる」ような損壊行為に、２年以下の拘禁刑または２０万円以下の罰金を科す。憲法が保障する「表現の自由」への配慮規定も置く。

自民党の「国旗損壊罪」制定を検討するプロジェクトチームの会合であいさつする座長の松野博一元官房長官（中央）＝２２日午前、東京・永田町の同党本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]