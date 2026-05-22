サントリーの新浪元会長、不起訴＝サプリ輸入、知人女性らも―福岡地検

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大麻成分を含むサプリメントを輸入したとして、麻薬取締法違反容疑で書類送検されていたサントリーホールディングス（ＨＤ）の新浪剛史元会長（６７）について、福岡地検は２２日、不起訴処分とした。税関が告発していた関税法違反容疑についても不起訴とした。地検は「捜査で得られた関係証拠を慎重に検討した結果、不起訴とした」としているが、処分内容の詳細は明らかにしていない。

新浪氏は、米国在住の知人女性（５９）とその弟（５４）と共謀し、大麻の有害成分「テトラヒドロカンナビノール（ＴＨＣ）」が含まれたサプリメントを米国から輸入した疑いで、４月に福岡県警に書類送検されていた。

新浪氏は「知人女性が一方的に送ってきた」と関与を否定。県警は昨年８月、東京都内の新浪氏宅を捜索したが、サプリメントは見つからず、簡易の尿検査も陰性だった。

地検は、女性と弟についても不起訴とした。

サントリーホールディングス（ＨＤ）の新浪剛史元会長＝２０２５年９月３０日、東京都千代田区

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