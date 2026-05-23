「残念」「核廃絶訴え強める」＝ＮＰＴ会議決裂受け―被団協など

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核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議の閉幕を受け、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）などは２３日、オンラインで記者会見した。３回連続で交渉決裂となったことに、被爆者らは「残念」としつつ、「核兵器廃絶の訴えを強めていく」と決意を新たにした。

日本被団協の浜住治郎事務局長（８０）は米国に渡航し、同会議で演説した。会見で、成果文書を採択できなかったことに「残念の一言」と落胆。「『核と人間は共存できない』と、もっともっと国内外で訴えていく。核による安全保障を変えていかねばならない」と強調した。

現地で浜住さんの通訳を務めた浅野英男さん（２９）は、会期中にロシアとベラルーシが核運用の合同演習を実施したことに触れ、「この瞬間も核の脅威が増している。合意失敗で、各国が『この状況はまずい』と危機感を共有する機会になるよう願う」と語った。

核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）の川崎哲氏（５７）は、核保有国や日本など核に依存する国の抵抗が強かったと分析し、「さらに力を入れて各国に核軍縮を求めていかねばならない」と話した。

オンラインで記者会見する日本被団協の浜住治郎事務局長＝２３日

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