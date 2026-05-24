岡本多緒さんにカンヌ女優賞＝日本人初、映画「急に具合が悪くなる」主演

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【カンヌ時事】第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式がフランス南部カンヌで２３日夜（日本時間２４日未明）に開かれ、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」に主演した岡本多緒さん（４１）と仏俳優ビルジニー・エフィラさん（４９）がコンペティション部門の女優賞に輝いた。日本人俳優では柳楽優弥さん、役所広司さんが男優賞を受賞しているが、岡本さんの女優賞は初の快挙だ。

受賞スピーチで岡本さんは「きょうここにいるのは、本当に素晴らしい監督のおかげ」と感謝。エフィラさんは「一生忘れられない、永遠に心に刻まれる人生経験だった」と撮影を振り返った。

今年のコンペ部門には濱口監督作品のほか、是枝裕和監督の「箱の中の羊」、深田晃司監督の「ナギダイアリー」を含む計２２作品がノミネート。最高賞パルムドールはクリスティアン・ムンジウ監督の「フィヨルド」に贈られた。是枝、深田両監督は受賞を逃した。

「急に具合が悪くなる」はエフィラさん演じる介護施設長と、岡本さん演じる闘病中の日本人女性がパリで出会う物語。老いや死、人と人のつながりを描いた３時間１６分の大作で、出演はほかに長塚京三さん、黒崎煌代さんら。日本では６月１９日に公開される。

岡本さんは１９８５年、千葉県生まれ。１４歳でモデルデビューし、海外で「ＴＡＯ」名義で活躍した。米映画「ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ」（２０１３年）でヒロイン役に抜てき。「沈黙の艦隊」（２３年）など国内外の映画やドラマに出演している。

エフィラさんは「エル ＥＬＬＥ」（１６年）、「ベネデッタ」（２１年）などの幅広い演技で知られ、フランスを代表する俳優の一人。パリ同時多発テロを題材にした映画「パリの記憶」（２２年）で仏セザール賞最優秀女優賞を受賞した。

カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞した岡本多緒さん（左）と仏俳優ヴィルジニー・エフィラさん＝２３日、フランス・カンヌ（ＥＰＡ時事）

カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞した主演の岡本多緒さん（右）と仏俳優ヴィルジニー・エフィラさん＝２３日、フランス・カンヌ（ＡＦＰ時事）

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