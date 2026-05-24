４２歳男を指名手配＝娘に対する殺人容疑で逮捕状―たつの市母娘殺害・兵庫県警

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兵庫県たつの市新宮町の民家で住民の母娘２人の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は、このうち娘に対する殺人容疑で、住所、職業不詳、大山賢二容疑者（４２）の逮捕状を取って指名手配し、２４日、公開捜査を開始した。

県警によると、現場周辺の防犯カメラ映像や遺留物の鑑定結果などから、大山容疑者が浮上した。同容疑者は１７日、現場付近の防犯カメラで確認されたのを最後に所在が分からなくなっているという。

同容疑者は約１０年前、現場の民家の隣に居住していたことが確認されており、県警は２人とのトラブルの有無を調べている。

同容疑者は１３日ごろ、新宮町の民家で田中千尋さん（５２）を刃物のようなもので複数回突き刺し、殺害した疑いが持たれている。

県警によると、死亡したのは千尋さんと、母親の澄恵さん（７４）。１９日午前１０時半ごろ、安否確認のため訪れた警察官が、玄関付近と廊下付近で血を流して倒れている２人を発見した。首などに複数の刺し傷があった。県警は２１日に捜査本部を設置し、容疑者の特定などを急いでいた。

２人の死亡推定時刻は１３日ごろで、死因は澄恵さんが失血死、千尋さんが出血性ショックだった。千尋さんは１３日夕方に外出先から帰宅したことが確認されており、それ以降に殺害されたとみられる。

民家内に荒らされた形跡はなく、室内にはスマートフォンや現金入りの財布などが残されていた。凶器とみられる刃物は見つかっていない。

情報は県警たつの署０７９１（６３）０１１０まで。

指名手配された大山賢二容疑者の公開ポスター（兵庫県警提供）

事件後、現場付近の防犯カメラに映る大山賢二容疑者とみられる男（兵庫県警提供）

兵庫県警察本部＝神戸市中央区

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