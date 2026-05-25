内田被告、殺人罪を否認＝「橋から落下させてない」―旭川女子高生殺害・地裁初公判

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北海道旭川市で２０２４年４月、女子高校生＝当時（１７）＝がつり橋から転落死した事件で、殺人と不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた無職内田梨瑚被告（２３）の裁判員裁判の初公判が２５日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。内田被告は罪状認否で「私に殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と述べ、殺人罪を否認した。

被告はマスクをして、白い長袖シャツと黒いスラックス姿で入廷した。全８回の審理で結審し、判決は６月２２日の予定。

検察側は冒頭陳述で、女子高生が被告の写った画像を無断でＳＮＳに投稿したことで因縁を付けられ、事件の発端になったと明らかにした。当時「特定少年」で被告との共謀を問われた知人の女（２１）とともに「何らかの有形力を行使して橋から落下させた」と述べた。

一方、弁護側は冒頭陳述で、被告が女と橋の上を駐車場に向かって走っていた際、後ろから「キャー」という叫び声と「ダン」という大きな音がしたなどと主張。殺人の共謀と実行行為、不同意わいせつと死亡との因果関係を争う方針を示した。

起訴状によると、内田被告は２４年４月１８～１９日、女らと共謀し、女子高生に「どう落とし前つけんの」などと言って監禁、暴行した後、石狩川にかかる旭川市内の神居大橋の欄干に全裸で座らせ謝罪する様子を動画撮影。「落ちろ」「死ねや」などと言って川に転落させ、殺害したとされる。

旭川地裁＝旭川市

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