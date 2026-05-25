鈴木敏文さん死去＝セブン＆アイＨＤ元会長、９３歳―日本に「セブン－イレブン」導入

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流通大手、セブン＆アイ・ホールディングス（ＨＤ）の元会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）で、日本にコンビニエンスストアの「セブン―イレブン」を導入した鈴木敏文（すずき・としふみ）さんが１８日、心不全のため死去した。９３歳だった。長野県出身。葬儀は近親者のみで行う。喪主は長男隆文（たかふみ）さん。後日お別れの会を開く予定。

中大経卒。東京出版販売（現トーハン）勤務を経て、１９６３年ヨーカ堂（現イトーヨーカ堂）入社。７３年、米国でセブン―イレブンを展開していたサウスランド社と契約し、７４年に東京・豊洲に国内１号店を開店。消費者目線の商品戦略で浸透させ、国内最大のチェーンに育て上げた。

９２年、総会屋への利益供与事件で引責辞任した伊藤雅俊氏の後を継ぎ、ヨーカ堂社長に就任。総合スーパーとコンビニを核としたグループの采配を振るい、２００１年にアイワイバンク銀行（現セブン銀行）で銀行業に参入するなど、業容を積極的に拡大した。

０５年には持ち株会社体制に移行。百貨店のミレニアムリテイリング（現そごう・西武）を子会社化したほか、実店舗とネットを融合させる「オムニチャネル」戦略を推進し、通販大手のニッセンホールディングスなど異業種も相次ぎ傘下に収めた。

１６年、当時セブン―イレブン・ジャパン社長だった井阪隆一氏を交代させようとしたが、取締役会で否決され、辞任した。名誉顧問となり、経営の一線から退いた。

鈴木敏文さん

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