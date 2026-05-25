東京・銀座でスプレー噴射か＝男逃走、２５人搬送―警視庁

Newsfrom Japan

２５日正午ごろ、東京都中央区銀座の大型商業施設「ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ（ギンザシックス）」１階に入る銀行ＡＴＭ付近で、「刺激臭がする。みんなせきをしている」と１１０番があった。東京消防庁などによると、２６人が喉の痛みなどを訴え２５人が病院に搬送されたが、いずれも意識はあるという。

捜査関係者によると、男がトウガラシに含まれる辛味成分「カプサイシン」を含む催涙スプレーを噴射して徒歩で逃走したとみられる。外国人同士のトラブルがあったとの情報もあり、警視庁築地署が詳しい状況を調べている。

現場は、銀座４丁目交差点の南西約２００メートルの繁華街で、一時多くの救急車やパトカーなどが駆け付け騒然となった。

１１９番したという５０代女性は、現場のＡＴＭコーナーの入り口付近で喉がしびれるような違和感を覚え、屋外に避難した。「においはなく、空気がおかしい感じがした。銀行の前を通る人はみんな口に手を当てていた」と話した。

近くに住む別の５０代女性は「普段この銀行を使っているので何事かと思った。怖い」と不安げな様子で語った。

異臭騒ぎがあった現場で活動する消防隊員ら＝２５日午後、東京都中央区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]