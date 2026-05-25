生成ＡＩで「声」無断利用＝人気声優、動画削除求め提訴―東京地裁

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生成ＡＩ（人工知能）を使い、声を無断で模倣した動画が公開されているとして、人気声優が短編動画投稿アプリＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）運営会社を相手取り、動画の削除を求める訴訟を東京地裁に起こしていたことが２５日、分かった。提訴は昨年１１月。

生成ＡＩによる声の無断利用を巡る提訴は初とみられる。声優や歌手の声が生成ＡＩで無断利用される被害を巡っては、法務省が４月、民事上の損害賠償請求の在り方を整理する有識者検討会を設置している。

訴えたのは、声優や俳優として活躍する津田健次郎さん。訴状によると、２０２４年７月～２５年９月、津田さんの声質を模したナレーションを付けた動画を、氏名不詳者が少なくとも１８８件投稿。フォロワー数は約２１万人に上り、動画の再生数に応じ、月５０万～７５万円の収益が支払われた。

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