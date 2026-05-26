巨人監督の阿部容疑者を現行犯逮捕＝口論の末、娘に暴行容疑―警視庁

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東京都渋谷区にある自宅で１８歳の娘に暴行したとして、警視庁渋谷署は２５日、暴行容疑で、プロ野球・巨人監督の阿部慎之助容疑者（４７）を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。娘にけがはなかった。同署は２６日未明、同容疑者を釈放。今後任意で捜査を続け、書類送検する方針。

同署によると、当時自宅には同容疑者と娘のほか、妻と１５歳の娘もいた。娘同士のけんかを止めようとした際に口論となり、押し倒すなどしたという。同容疑者は酒を飲んでいた。

逮捕直後、「『静かにしろ』と言ったら言い返してきたのでカッとなった」と説明し、容疑を認めている。反省する様子もあったという。下の娘への暴行はなかった。

２５日午後７時すぎに児童相談所から１１０番があり発覚した。

国松徹・球団社長は「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めている。すべてのプロ野球関係者とファンの皆さまに謝罪する。（阿部容疑者について）進退を含め処分を検討する」とのコメントを発表した。

プロ野球・巨人の阿部慎之助監督

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