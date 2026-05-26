プルデンシャル生命、本業益１２％減＝金銭詐取響き、保険料収入が低下―２６年３月期

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プルデンシャル生命保険が２６日発表した２０２６年３月期決算は、本業のもうけを示す基礎利益が前期比１２．６％減の４０２億円だった。社員らによる金銭詐取問題を受け、２月９日から新規契約に関する販売活動を自粛しており、売上高に当たる保険料等収入が減少したことが響いた。

保険料等収入は６．６％減の１兆４５４９億円だった。再発防止に向けた体制整備のために事業費が増加したことも基礎利益を圧迫。新契約高は２２．９％減の３兆５０７４億円と大きく落ち込んだ。顧客への補償費用として、約４７億円を特別損失として計上した。

販売自粛は、経営体制の抜本的な改革を進めるため、１１月５日まで延長している。業績は２７年３月期に一段と下押しする見通しだ。

プルデンシャル生命では１月、社員や元社員１００人超が顧客約５００人から計３１億円程度を不正に受領していたことが発覚。その後も被害の申し出が拡大している。

プルデンシャル生命保険の本社が入る複合ビル「プルデンシャルタワー」＝東京都千代田区

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