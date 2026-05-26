阿部慎之助氏、涙の辞任会見＝巨人監督が７９年ぶり途中交代―プロ野球

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長女への暴行容疑で警視庁に逮捕されたプロ野球巨人の阿部慎之助監督（４７）が２６日、山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。

阿部氏は東京都内で記者会見し、「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方に、多大なご心配とご迷惑をかけた。伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまい、深く謝罪したい」と述べた。チームへの思いを聞かれると、大粒の涙を流した。取材に応じた山口オーナーは「暴力は許されない。監督を続けることは許されないと私も考えていたので、辞任を受け入れた」と話した。

球団によると阿部氏は２５日、姉妹のけんかを止めようとした際に長女に言い返されたことに腹を立て、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。けがはなかった。長女は対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」に勧められて児童相談所に通報。同所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部氏を現行犯逮捕した。

シーズン途中に巨人の監督が交代するのは、チームが不振だった１９４７年に中島治康氏から三原脩氏に代わって以来で７９年ぶり。橋上秀樹オフェンスチーフコーチが２６日のソフトバンク戦（東京ドーム）から今季終了まで監督代行を務める。

記者会見で頭を下げる阿部慎之助氏＝２６日、東京都千代田区

娘への暴行容疑に関する記者会見で、涙ぐむ阿部慎之助氏＝２６日、東京都千代田区

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