ＳＮＳ投稿、「ルールなし」７割＝企業の炎上対策進まず―帝国データ調査

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帝国データバンクが今月実施した企業アンケート調査によると、従業員のＳＮＳ投稿に関する社内ルールが「ない」と回答した割合が６８．８％を占めた。ＳＮＳによる情報漏えいや「炎上」が続出しているものの、投稿を個人の判断に委ねる企業が大半で、ルール整備は進んでいない。

内訳は「ルールはないが検討中」が３６．８％、「設ける予定はない」が３２．０％だった。「ルールがある」は２３．２％。このうち、大企業は５０．５％に達した一方、小規模企業は９．８％と大きな開きがあった。

回答企業からは「指導だけでは不十分な面もあり、ルール作りを検討している」（出版・印刷）との声や、「どこまで制限し、どこまで自主性に委ねるのか判断が難しい」（機械製造）といった声が聞かれた。

従業員のＳＮＳ投稿で企業の信用が低下するリスクを踏まえ、帝国データは「組織防衛策としてのルール整備が企業規模を問わず喫緊の課題だ」と指摘した。

調査は、５月８～１２日にインターネット上で実施。有効回答数は１３５５社だった。

スマートフォンを手にする人（写真はイメージ）

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