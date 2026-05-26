ナウマンゾウ絶滅、１万年早く＝日本列島、気候変動主因か―高精度で年代分析・東海大など

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日本列島に生息していたナウマンゾウが絶滅したのは従来説よりも約１万年早く、気候変動の影響が大きかった可能性が高いとする研究成果を東海大などのチームがまとめた。論文は２６日、英科学誌サイエンティフィック・リポーツに掲載された。

これまでは約２万４０００年前に絶滅したとする説が有力だった。研究チームは正確な絶滅時期を探るため、愛媛県今治市沖の瀬戸内海で見つかった化石から不純物を取り除き、放射性炭素による高精度の年代測定を実施。これまでに報告された各地の化石についても再度測定を行った結果、絶滅時期は従来より約１万年さかのぼって約３万３０００～３万５０００年前と推定された。

日本列島に人類が到達したのは約３万８０００～３万９０００年前とされており、ナウマンゾウとの共存期間はこれまでの想定より大幅に短い約４０００～６０００年程度だったと判明。遺跡の分布データを用いた解析では、人類の活動地域とナウマンゾウの生息域は時間的、空間的に重なっていない傾向が示されたという。

一方、当時使われていた石器は、大型哺乳類を仕留めるのに不向きだったとの指摘もある。研究チームは、ナウマンゾウ絶滅は人類の狩猟活動よりも、氷期の中で繰り返された寒冷期と温暖期による生息環境の変化によるものだった可能性が示唆されたとしている。

研究チームの日下宗一郎・東海大准教授（自然人類学）は「今回の研究で、旧石器時代の人類が日本列島で大型哺乳類を狩猟しているイメージは弱まったのではないかと思う」と話した。

ナウマンゾウの下あご骨（愛媛県の今治市村上海賊ミュージアム所蔵）

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