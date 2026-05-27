比大統領夫妻の歓迎行事＝両陛下と会見―皇居

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国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻の歓迎行事が２７日午前、皇居・宮殿東庭で行われ天皇、皇后両陛下と秋篠宮ご夫妻が出席された。国賓歓迎行事は昨年３月のブラジルのルラ大統領以来で、令和では３例目。

歓迎行事では両国の国歌が演奏され、大統領が儀仗（ぎじょう）隊の栄誉礼を受けた。

両陛下と大統領夫妻は、宮殿「竹の間」で約２０分間会見。宮内庁によると、天皇陛下が「国交正常化７０周年という記念の年に、大統領と夫人を国賓としてお迎えできることを大変うれしく思っている」と述べ、大統領は深い感謝の意を示した。

会見後、陛下が中学３年生でオーストラリアを訪れた際にフィリピンの空港に立ち寄ったと明かし、「外国の地に足を踏み入れたのはフィリピンが最初なんです」と話すと、大統領は「それでは十分ではないのでぜひ本格的に来ていただきたい」と、両陛下に同国訪問を招請したという。

フィリピンのマルコス大統領夫妻と会見される天皇、皇后両陛下＝２７日午前、皇居・宮殿「竹の間」

フィリピンのマルコス大統領夫妻の歓迎行事に臨まれる天皇、皇后両陛下＝２７日午前、皇居・宮殿東庭（代表撮影）

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