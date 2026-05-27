日本製紙子会社工場でタンク破裂＝１人死亡、９人不明―米西部

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【シリコンバレー時事】米西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙子会社「日本ダイナウェーブ・パッケージング」の工場で２６日、タンクが破裂する事故があり、１人の死亡が確認された。地元消防当局が発表した。９人が行方不明になっているほか、９人が負傷した。

化学薬品を貯蔵するタンクが破裂したという。地元消防は近隣への危険はないとしている。地元消防などが行方不明者を捜索するとともに、原因を調べている。日本外務省によると、被害者や行方不明者に日本人はいない。

日本製紙は２７日、原因は調査中で、生産や業績などへの影響を確認していると発表した。子会社は２０１６年に買収したもので、飲料パック用の紙などを製造。従業員は２０２５年末時点で５６４人という。

日本製紙は「ご遺族に対して心よりお悔やみ申し上げる。関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけし深くおわび申し上げる」とコメントした。

タンクの破裂事故が発生した日本製紙子会社「日本ダイナウェーブ・パッケージング」の工場＝２６日、米西部ワシントン州ロングビュー（ＡＦＰ時事）

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