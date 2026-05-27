５段階の警戒レベル、明確に＝「危険警報」新設、大雨など４種類―気象庁と国交省

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梅雨前線や台風の大雨シーズンを前に、気象庁と国土交通省は河川の氾濫と大雨、土砂災害、高潮の４種類の防災気象情報を改善し、５段階の警戒レベルを明確にする。最も高い警戒レベル５は災害が既に発生している恐れのある特別警報、同４は新設する「危険警報」、同３は警報、同２は注意報となる。

気象業務法と水防法の一部改正を２９日に施行するため、２８日午後に発表システムを切り替える。

警戒レベル５は市町村が発令する「緊急安全確保」、同４は避難指示、同３は高齢者等避難につながる。気象庁の野村竜一長官は２０日の定例記者会見で、「レベル５の段階で移動するのは非常に危険であり、レベル４の危険警報が出たらしっかりと避難してほしい」と呼び掛けている。

氾濫情報は全国約４００の大河川が対象で、これまでの警報・注意報で使われた「洪水」から名称を改めた上で、特別警報を新たに導入。大雨情報は中小河川の氾濫や浸水、土砂災害情報は急傾斜地の崖崩れや土石流が想定される。

大雨の東京都心で、傘を差して歩く人たち＝２０２５年９月１１日、東京都中央区

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