ＪＡＸＡ、新型宇宙補給機の運用完了＝衛星放出やパネル展開成功

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宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２７日、新型宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ―Ｘ）１号機を２６日深夜に大気圏へ突入させ、運用を完了したと発表した。１号機は南太平洋上で燃え尽きたとみられる。

１号機は昨年１０月にＨ３ロケットで打ち上げられ、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を届けた後、今年３月から地球周回軌道上で超小型衛星の放出やアンテナ付き軽量パネルの展開実験などを行った。ＪＡＸＡの伊藤徳政プロジェクトマネジャーはオンラインで記者会見し、「すべて成功し、貴重な技術的知見を得られた」と話した。

ＨＴＶ―Ｘは９回打ち上げた「こうのとり」を改良し、ＩＳＳから離脱後に長期間、高度を変えながら実験や観測を行えるのが特徴。今回は日本大の超小型衛星「てんこう２」を放出したほか、機体に取り付けた３個の反射器に地上からレーザーを照射して姿勢（向き）の変動を観測。さらに小型平面アンテナ付きの軽量パネルを展開したり、次世代の宇宙用太陽電池を試したりした。

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）から離脱した新型宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ―Ｘ）１号機（中央）＝３月７日（ＮＡＳＡ提供）

地球周回軌道上の新型宇宙ステーション補給機（ＨＴＶ―Ｘ）１号機から展開された軽量パネル（機体搭載カメラで撮影）＝５月７日（ＪＡＸＡ提供）

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