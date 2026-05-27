【動画】ホンダ、小型ＥＶ「Ｓｕｐｅｒ－ＯＮＥ」＝最高出力９５馬力、航続距離２７４キロ

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ホンダは２７日、横浜市で開催中の「人とくるまのテクノロジー展」で、発表して間もない小型電気自動車（ＥＶ）「Ｓｕｐｅｒ－ＯＮＥ（スーパーワン）」の展示を始めた。

スーパーワンは、小型ＥＶ「ＮーＯＮＥ ｅ：」をベースに、スポーティーなフォルムと走行性能を追求したモデル。太いタイヤに対応するため、フェンダーを力強く張り出させたほか、出力を高めるブースト機能も備えた。

ボディーサイズは全長３５８０ミリ、全幅１５７５ミリ、全高１６１５ミリ。モーターは最高出力９５馬力、最大トルク１６２Ｎｍを発揮する。車重は１０９０キロで、航続距離は２７４キロを確保した。

価格は３３９万２００円（税込み）。東京都では、国や都の補助金を活用することで、実質約１５０万円で購入できる。展示会は２９日まで開催。【時事通信社】

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