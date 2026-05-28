データ管理が重点領域＝ＡＩ事業に積極投資へ―セールスフォース日本法人社長

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米顧客管理ソフト大手セールスフォースの小出伸一日本法人会長兼社長が２７日、時事通信のインタビューに応じ、人工知能（ＡＩ）領域の投資を積極化する方針を示した。日本企業のニーズに応えるためには「ＡＩ事業の中でも特にデータ管理が重要だ」と述べ、重点的な投資領域に位置付ける考えを明らかにした。

人間の作業を自律的に代行する「ＡＩエージェント」の台頭で、従来は人が行っていた仕事を代替できるとの期待が高まっている。ただ、ＡＩ活用にはデータの整備が欠かせない。日本企業のＩＴシステムは部門ごとに縦割り構造になっていることが多く、小出氏は「ＡＩがすぐ使えるよう、データを統合する必要がある」と説明した。

一例として小出氏は、日本では「メインフレーム」と呼ばれる旧式大型汎用（はんよう）コンピューターの利用割合が世界でも高い点を指摘。メインフレーム上のシステムは勘定系や情報系などに分かれ、データが分断される「サイロ化」が生じがちだ。データを一元的に整備すれば、ＡＩエージェントによるシステム刷新や移行の支援が可能になるという。

セールスフォースは顧客管理ソフトウエアサービスで高い世界シェアを誇り、２０２５年にデータ管理サービス企業の米インフォマティカを約８０億ドル（約１兆１５００億円＝当時）で買収すると発表。小出氏は「この分野は伸びる。グローバルな中でも日本はより成長機会が多い」と自信を示した。

米セールスフォースの小出伸一日本法人会長兼社長（同社提供）

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