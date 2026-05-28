京都男児殺害、父親を起訴＝遺棄場所「あらかじめ決めず」―地検

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京都府南丹市の山林で４月、市立園部小の安達結希さん＝当時（１１）＝の遺体が見つかった事件で、京都地検は２８日、父親の安達優季容疑者（３７）を殺人と死体遺棄の罪で起訴した。認否は明らかにしていない。

優季容疑者が遺体の遺棄場所について、「あらかじめ決めていなかった」という趣旨の供述をしていたことも捜査関係者への取材で新たに判明した。計画性が乏しい中で事件に至ったとみられ、真相解明の舞台は法廷へと移る。

起訴状などによると、優季容疑者は３月２３日午前８時５分～同２０分ごろ、南丹市内の公衆トイレで結希さんの首を両手で絞め付け、窒息させて殺害。車を使って遺体を▽自宅近くの山付近▽ランリュックの発見場所付近▽靴の発見場所付近―に転々とさせ、同月２９日に山林に遺棄したとされる。遺体は４月１３日に発見された。

優季容疑者は戸籍上、結希さんの「養父」に当たる。殺害する直前に口論になったとみられ、これまでの調べに「『本当の父親じゃない』と言われた」「言動に腹を立てて、衝動的に首を絞めた」という趣旨の話をした。遺体を移動させた理由については「捜索が及ぶ可能性があったため」と説明しているという。

京都地検

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