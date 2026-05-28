バレーボール日本代表を逮捕＝大麻所持容疑、落とし物で発覚―警視庁

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大麻を所持したとして、警視庁は２８日、麻薬取締法違反（所持）容疑で、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）を逮捕した。認否を明らかにしていない。捜査関係者への取材で分かった。

捜査関係者によると、逮捕容疑は２７日夕、東京都板橋区内のパチンコ店で乾燥大麻を所持した疑い。

同容疑者が店に置き忘れた所持品から植物片のようなものが見つかり、その後の鑑定で大麻と判明した。同庁は尿検査を行い、大麻の使用の有無についても捜査する。

同容疑者はバレーボールのＳＶリーグで、２０２５～２６年シーズンは「ウルフドッグス名古屋」（愛知）でプレー。ホームページによると宮城県出身で、ポジションはミドルブロッカーという。

日本バレーボール協会によると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。佐藤容疑者の逮捕を受け、同協会はホームページに「信頼を裏切ったことを深くおわびする」とのコメントを掲載。２６年度の日本代表登録を抹消したことを明らかにした。

佐藤駿一郎容疑者（日本バレーボール協会ホームページより）

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