軍事情報協定、交渉入り合意＝安保、エネルギー協力強化―日比首脳会談

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高市早苗首相は２８日、国賓として来日中のマルコス・フィリピン大統領と東京・元赤坂の迎賓館で会談した。東・南シナ海で軍事的威圧を強める中国や、自国中心主義に傾く米国への対応を巡り協議。安全保障協力の強化に向け、機密情報を共有するため軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）の交渉開始で合意した。

両首脳は日比関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」へと格上げすることを確認。外務・防衛担当閣僚協議（２プラス２）の早期開催や、米国を交えた３カ国連携の推進で一致した。海上自衛隊の「あぶくま型」護衛艦などの装備移転に向け、防衛当局間の協議を加速させることも申し合わせた。

両首脳は中東情勢を受けた石油や関連製品の供給難も協議し、医療品などのサプライチェーン（供給網）強化を確認した。首相はフィリピンの燃料備蓄システム整備や、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の共同備蓄実現に向けた支援を表明した。

首相は会談後の共同記者発表で、「フィリピンとの連携は進化した『自由で開かれたインド太平洋』の実現にとって極めて重要だ」と強調。マルコス氏は「防衛協力を強化し、ルールに基づく海洋秩序を維持するため重要な一歩だ」と述べた。

会談の成果を盛り込んだ共同声明も発表。中国を念頭に「経済的威圧、非市場的な政策・慣行、グローバル・サプライチェーンに悪影響を及ぼし得る輸出入規制に対する懸念」を明記した。

共同記者発表を終え、握手する高市早苗首相（右）とフィリピンのマルコス大統領＝２８日午後、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影）

ミレーン・Ｊ・ガルシアアルバノ駐日フィリピン大使（中央左）、遠藤和也・駐フィリピン日本大使（同右）とともに文書署名式に臨む高市早苗首相（右端）とフィリピンのマルコス大統領（左端）＝２８日午後、東京・元赤坂の迎賓館（代表撮影）

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