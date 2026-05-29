医療制度改革法が成立＝「ＯＴＣ類似薬」に追加負担―出産費を保険適用で無償化

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市販薬と成分や効能が似た「ＯＴＣ類似薬」を処方された患者に追加負担を求める新制度を柱とする医療保険制度改革関連法が、２９日の参院本会議で、与党と国民民主党などの賛成多数で可決、成立した。医療費を抑え、現役世代の保険料負担を軽減する狙い。出産費用を公的医療保険で賄い、無償化する仕組みも盛り込んだ。

新制度ではＯＴＣ類似薬について、薬代の２５％を保険適用外の「特別料金」とし、患者が全額負担。残りの７５％は保険適用で１～３割負担とする。保湿剤や花粉症治療薬など７７成分約１１００品目が対象で、難病患者や子どもらには追加負担を求めない。２０２７年３月に開始する。

帝王切開などを除く出産は現在、保険の対象外で負担額は医療機関ごとに異なる。代わりに５０万円の出産育児一時金を支給しているが、足りない場合もある。このため正常分娩（ぶんべん）費について公定価格を設定し、全額保険適用する。全ての妊婦に定額の現金給付も行う。

少子化対策の一環で、政府は公定価格を今後決める。対応できる施設から２８年ごろに始める。

参院本会議で、医療保険制度改革関連法が可決、成立し、一礼する上野賢一郎厚生労働相＝２９日午後、国会内

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