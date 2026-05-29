２歳児死亡、麻酔科医に有罪＝研修医は無罪、女子医大プロポフォール事故―東京地裁

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東京女子医大病院（東京都新宿区）で２０１４年、手術後の２歳男児が死亡した事故で、鎮静剤「プロポフォール」を過剰に投与したとして業務上過失致死罪に問われた医師の小谷透（６６）、福田聡史（４４）両被告の判決が２９日、東京地裁であった。細谷泰暢裁判長は、麻酔科医だった小谷被告に禁錮１年６月、執行猶予３年（求刑禁錮１年６月）、研修医だった福田被告に無罪（求刑禁錮１年）を言い渡した。小谷被告側は控訴する方針。

２人は当時、集中治療室で術後管理を担当。公判では無罪を主張し、鎮静剤と死亡の因果関係や、容体の変化に応じて投与を中止するなどの注意義務があったかどうかが主な争点だった。

細谷裁判長は、投与と死亡の因果関係を認定した上で、プロポフォールは致死的な副作用が生じる危険性があり、「禁忌」とされる人工呼吸中の小児の鎮静に使う場合、高用量、長時間としないことが「当時の標準的な医療水準として求められていた」と指摘。小谷被告が手術２日後に心電図の異常に気付いた際、投与を中止すべきだったとし、「注意義務違反の程度は非常に大きい」と述べた。

一方、福田被告は危険が高まる投与の目安を知るべき立場だったとは言えず、「死亡を予見できたと言うには合理的な疑いが残る」と判断した。

判決によると、小谷被告は１４年２月、首のリンパ管腫の手術を受けた男児に約７０時間にわたりプロポフォールを投与。容体が悪化したのに投与を中止するなど適切な対処をせず、手術３日後に急性循環不全で死亡させた。

事故を巡り、男児の両親が両被告を含む麻酔科医や執刀医ら７人に損害賠償を求めた民事訴訟では、両被告らの注意義務違反や死亡との因果関係が２１年に認められていた。

東京地検の市川宏次席検事の話 判決内容を十分検討して適切に対処したい。

東京地裁＝東京都千代田区（ＥＰＡ時事）

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