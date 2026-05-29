過去最大３０９万人減＝総人口１億２３０４万人―国勢調査

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総務省は２９日、２０２５年国勢調査の速報値を発表した。同年１０月１日時点で外国人を含む日本の人口は１億２３０４万９５２４人で、２０年の前回調査から３０９万６５７５人減少。１９２０年の調査開始以来初めて減少に転じた１５年調査から３回連続のマイナスで、減少幅は最大。減少率も前回の０．７％から２．５％へと大幅に伸びた。

総務省は、死者数が出生数を上回る「自然減」の拡大が影響したとみている。

都道府県別では、東京、沖縄を除く４５道府県で人口が減少。埼玉、千葉は調査開始以来初めて、神奈川、愛知は戦後初めてマイナスに転じた。東京一極集中に歯止めがかかっていない一方で、都市部でも人口減少が進んでいる実態が明らかになった。

人口は、最多の東京が１４２４万６２１９人、次いで神奈川９１９万３６５７人、大阪８７６万４５７８人など。上位８都府県で全国の５割以上を占めた。最も少ないのは鳥取で５２万３７３２人だった。

人口増加率は東京が１．４％、沖縄は０．１％で、いずれも増加幅は前回から縮小した。減少率は秋田の８．１％が最も高く、３９道府県で減少幅が拡大した。

市町村別では、全体の９０．６％に当たる１５５８自治体で人口が減った。減少幅が１割以上だった市町村は２７．７％に上り、前回の１４．３％から拡大した。

男女別に見ると、男性が５９７７万８８２６人で、女性が６３２７万６９８人。国連の推計によると、日本の人口は世界１２位で、前回調査の１１位から後退した。

単身世帯の増加により、世帯数は２．３％増の５７１２万４５０７世帯。１世帯当たりの人数は２．１５人と過去最少を更新した。

東京の夕景＝資料（ＡＦＰ時事）

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