小泉防衛相がシンガポール入り＝アジア安保会議、同志国連携図る

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【シンガポール時事】小泉進次郎防衛相は２９日午後（日本時間同）、アジア安全保障会議（シャングリラ会合）に出席するためシンガポール入りした。３１日までの滞在中、米国やインド太平洋地域など各国の国防相と会談し、防衛協力の推進を確認する。米国が対イラン軍事作戦に注力し東アジアの安全保障が不安視される中、威圧的な行動を強める中国を念頭に、抑止力向上を図る考えだ。

小泉氏は２９日午前、日本出発に先立ち国会内で記者会見し「わが国の防衛政策に関する考え方を効果的に発信できる最良の場だ。同盟国・同志国との連携をより一層深めていきたい」と述べた。

会議は２９日から３１日まで開かれ、アジアや米欧各国の国防相、軍幹部らが出席する。小泉氏はヘグセス米国防長官や韓国の安圭伯国防相、フィリピンのテオドロ国防相らと個別に会談する予定。日米の強固な同盟関係を再確認し、韓国とは防衛交流の促進などを巡り協議する。

記者会見する小泉進次郎防衛相＝２９日、国会内

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