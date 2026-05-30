県被団協の箕牧理事長が退任＝「多くの出会い、よかった」―広島

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広島県原爆被害者団体協議会（県被団協）は３０日、結成７０年の定期総会を広島市内で開き、箕牧智之理事長（８４）の退任などを決定した。後任の理事長には、副理事長で広島平和記念資料館（原爆資料館）元館長の原田浩さん（８６）が就く。箕牧さんは顧問に退くが、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の代表委員は続ける。

箕牧さんは「体調が悪いので交代させてもらう。多くの方との出会いは私の人生にとってよかった」とあいさつ。総会後、記者団の取材に「安心している。やりきったという気持ちはないが、健康第一だ」と語った。

箕牧さんは３歳の時に広島で入市被爆した。２０２１年に坪井直さんの死去を受け後任の理事長に就任。２４年１２月に日本被団協がノーベル平和賞を受賞した際は、ノルウェーの首都オスロで開かれた授賞式で登壇した。

原田さんは、６歳の時に爆心地から約２キロの広島駅で被爆。広島市職員として平和行政を担い、資料館長在任中（１９９３～９７年）は被爆５０年事業などに携わった。全国の被爆者の平均年齢が８６歳を超える中、「私の後は被爆者が理事長に就くのは非常に難しい。次の世代へのバトンタッチもしていかないといけない」と話した。

広島県原爆被害者団体協議会（県被団協）の理事長を退任し、花束を受け取る箕牧智之さん（右）。左は新理事長の原田浩さん＝３０日午後、広島市中区

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