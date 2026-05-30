対中国「一層緊密に連携」＝ミサイル共同開発加速―日米防衛相

Newsfrom Japan

【シンガポール時事】小泉進次郎防衛相は３０日、ヘグセス米国防長官とシンガポールで約１時間会談した。軍事的威圧を強める中国について意見交換し、一層緊密に連携していくことを確認。迎撃ミサイル「ＳＭ３ブロック２Ａ」などの共同開発・生産を加速させる方針で一致した。南西地域での抑止力・対処力の強化も申し合わせた。

小泉氏は会談後、米国の東アジアへの関与低下に対する懸念を踏まえ「米国のコミットは揺るぎないと感じている」と強調。防衛装備・技術協力に関し「世界的なミサイル需要の高まりと相まって、日米同盟の最重要課題の一つが防衛産業協力だ」と指摘した。

ヘグセス氏は、日本政府が防衛装備移転三原則と運用指針を見直し、武器輸出を原則可能としたことについて「地域の抑止力を向上させ、平和と安定に一層貢献する取り組みだ」と歓迎した。

両氏は中東情勢を巡っても協議。小泉氏によると艦船派遣の具体的な要求はなかったという。

会談に臨む小泉進次郎防衛相（右）とヘグセス米国防長官＝３０日、シンガポール

会談に臨む小泉進次郎防衛相（左）と韓国の安圭伯国防相＝３０日、シンガポール

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]