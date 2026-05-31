裁判資料、日本の知見で修復＝昨年のサイクロン被害―スリランカ

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【ニューデリー時事】昨年のサイクロンで深刻な被害が出たインド洋の島国スリランカで、水浸しになった裁判資料の修復作業が日本の知見や技術を生かして行われている。大量の資料が破損しており、日本の専門家が作業の効率化に貢献している。

昨年１１～１２月に襲来したサイクロン「ディトワ」による死者・行方不明者は計約８２０人に上り、２２０万人以上が被災した。現地の日本大使館によると、中部キャンディの裁判所では係争中の案件を含む裁判資料１７万点以上の文書が水に漬かった。スリランカ政府は修復に向けて、各国に協力を要請した。

日本はいち早く応じ、今年３月に国立文化財機構文化財防災センター（奈良市）の高妻洋成センター長らを派遣した。高妻氏は、東日本大震災の津波で破損した文化財の修復などに取り組んできた。スリランカでは、吸水紙や機材を効率的に使う修復方法を指導。作業時間を約１０分の１に短縮できた。高妻氏は「日本で頻発する水害に対応してきた経験が生きた」と話す。

早急に修復が必要な裁判資料は約１万５０００点。１日当たり１０人が作業しても約１０カ月かかる。高妻氏は再び被災地に赴き、支援するつもりだ。修復に必要な機材を今後寄贈する予定という。

また、水損した資料を放置すればカビが繁殖し、修復作業の担当者の健康に悪影響を与えかねない。放射線照射による滅菌研究の第一人者である大阪公立大の古田雅一名誉教授も高妻氏と共に現地に入り、対処法を伝えた。

スリランカ中部キャンディの裁判所で、修復を終えた資料を確認する国立文化財機構文化財防災センターの高妻洋成センター長（左手前）＝３月７日（在スリランカ日本大使館提供・時事）

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