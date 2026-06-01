来春卒の採用面接解禁＝内定７割超、ルール形骸化

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２０２７年春に卒業する大学生らの就職活動で、政府が面接など採用選考の解禁日と定めた１日を迎えた。ただ、解禁に法的な拘束力がないことから、優秀な人材の獲得に向け採用活動を前倒しする企業が相次ぐ。内定獲得率は既に７割超に達したとの調査もあり、ルールの形骸化が進む。

１日は、学生人気の高い伊藤忠商事がオンライン形式の面接を開始。同意を伴わない転勤を来年４月から廃止する第一生命保険も、対面での面接を実施した。

政府は、就活生が学業に専念する時間を確保するため、企業説明会や面接などの解禁日を設定し、企業に協力を求めている。しかし、就活サイトを手掛けるキャリタス（東京）が来春卒業予定の大学生に実施した調査によると、５月１日時点の内定率はほぼ前年並みの７６％に達する。

家電量販大手のノジマは「各社が動きだしているため」（広報）として来春採用の面接を２５年９月に開始し、１１月には合格者に内々定を出した。インターンシップを通じて有望な学生を確保する動きも加速しており、外食大手の人事担当幹部は「最初の内々定で決める学生が増え、早めに動かざるを得ない」と話す。

採用面接が解禁となり、対面での面接に臨む就活生（右）＝１日午前、東京都千代田区

合同企業説明会に参加する学生ら＝３月１日、東京都渋谷区

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