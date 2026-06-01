沖縄・奄美は暴風大雨厳戒＝台風６号通過へ―東・西日本も激しい雨予想・気象庁

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台風６号は１日午前、暴風域を伴って沖縄本島の南海上を北上した。同日夜に沖縄本島、２日朝に奄美大島付近を通過する見込み。猛烈な風やしけ、大雨が予想され、気象庁は不要不急の外出を控え、厳重に警戒するよう呼び掛けた。

那覇市では１日午前７時１５分すぎに最大瞬間風速３０．７メートルを観測した。

６号は２日午後から３日夜にかけては、九州南部沖から紀伊半島沖、関東沖へ進む可能性が高い。６号の北側に前線が延びている影響もあり、東・西日本は太平洋側を中心に断続的な激しい雨が予想される。土砂災害や低地の浸水、河川の増水に警戒が必要という。

６号は１日午前９時、那覇市の南約２１０キロの海上を時速１５キロで北へ進んだ。中心気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速３０メートル、最大瞬間風速４５メートル。東側１８５キロ以内と西側１５０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域、東側５００キロ以内と西側３９０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

２日午前６時までの２４時間予想雨量は多い所で、九州南部と奄美、沖縄３００ミリ、中国と九州北部１００ミリ、四国８０ミリ。その後、３日午前６時までの同雨量は、東海４００ミリ、近畿と四国、九州南部、奄美３００ミリ、九州北部２００ミリ、関東甲信１００ミリ、中国８０ミリ。４日午前６時までの同雨量は、関東甲信と東海２００ミリ。

気象庁＝東京都港区

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