中国、台湾東側海域で巡視活動＝日比海洋境界交渉に対抗

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【北京時事】中国海警局の報道官は１日、台湾本島東側の海域で巡視活動を行ったと発表した。「日本とフィリピンが一方的に台湾東側の海洋境界画定の交渉開始を宣言し、中国の領土主権と海洋権益を著しく侵害したことへの必要な措置」としている。

高市早苗首相とフィリピンのマルコス大統領は先月２８日の首脳会談の共同声明で、両国の排他的経済水域（ＥＥＺ）と大陸棚の海洋境界画定に向けた正式交渉の開始で合意した。中国側は、これに反発している。

中国外務省の毛寧報道局長は先月２９日の記者会見で、対象海域である台湾の東側には中国のＥＥＺと大陸棚があると主張。交渉は「完全に違法かつ無効だ」として、日比両国に厳正な申し入れをしたことを明らかにした。

これに対し、木原稔官房長官は１日の記者会見で「協定は日比の権利義務を定めるものであり、第三者を法的に拘束するものではない。国際法上、何ら問題はない」と反論した。

中国国旗（ＡＦＰ時事）

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