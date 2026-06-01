ソフトバンクＧ、時価総額国内首位＝４８兆円超、トヨタ自動車上回る

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１日の東京株式市場で、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）株の時価総額が４８兆７８４８億円と、トヨタ自動車（４５兆８９２３億円）を上回り国内企業でトップとなった。トヨタが首位の座を明け渡すのは約２２年ぶり。人工知能（ＡＩ）や半導体関連など大型ハイテク株が相場をけん引する現在の株式市場を象徴する動きと言える。

ＳＢＧは、投資先で、生成ＡＩ「チャットＧＰＴ」を手掛ける米オープンＡＩが上場準備を進めていると報じられたのに加え、傘下の英半導体設計大手アームが好決算だったことで株価が上昇していた。５月３１日、フランスで最大７５０億ユーロ（約１３兆９０００億円）を投じ、ＡＩ向けデータセンターの建設に乗り出すと発表したことも、株価上昇に拍車を掛けた。

市場関係者からは、ＳＢＧが５月、２０２６年３月期連結決算で純利益５兆２２億円の国内企業最高益を発表していたことも、「ＡＩブームを正当化する材料となった」（国内証券）との声が上がった。一方で、自動車株は原油高などが重しとなった。

値上がりしたソフトバンクグループの株価を示すモニター＝１日午後、東京都中央区

ソフトバンクグループの株価の上昇率が１４パーセントを超えたことを示すモニター。時価総額が国内企業でトップとなった＝１日午後、東京都中央区

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