最新ＡＩモデルで対策チーム＝セキュリティー強化へ―りそなＨＤ社長

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りそなホールディングス（ＨＤ）の南昌宏社長は１日までにインタビューに応じ、システムの脆弱（ぜいじゃく）性を発見する能力が極めて高い最新人工知能（ＡＩ）モデルに対応するため、社内に対策チームを設置したと明らかにした。南氏は「（高性能ＡＩの登場は）大きな機会でもあり、リスクでもある」と述べ、セキュリティー強化に向けて早急に対応する考えを示した。

対策チームは、ＩＴセキュリティーやグループ戦略の部門を中心に構成。米アンソロピック社の最新ＡＩモデル「クロード・ミュトス」の登場を念頭に、セキュリティー強化に向けた情報収集や対策立案などに当たる。一方、南氏は社内での生成ＡＩ活用に関し、３万人の社員が業務で使える環境にあると説明。リスク対応だけでなく、「国内でトップレベルの利用企業でありたい」と述べ、人材育成やデータ整備を進める考えを示した。

インタビューに答えるりそなホールディングスの南昌宏社長＝５月２２日、東京都江東区

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