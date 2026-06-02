プール内燃料、取り出し開始＝２号機、２８年度完了目標―福島第１原発廃炉の重要工程・東電

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東京電力福島第１原発事故の廃炉作業で、東電は２日、２号機原子炉建屋の使用済み燃料プール内にある核燃料の取り出し作業を開始した。廃炉作業の重要工程に位置付けられ、東電は２号機プール内の燃料全てを２０２８年度までに搬出してリスクを低減させる目標を掲げている。

東電によると、２号機プールには高い放射線量の使用済み燃料が５８７体、未使用の燃料が２８体保管されている。トラブルが起きても危険性が相対的に小さい未使用の燃料から取り出す。

２号機原子炉建屋は、炉内の核燃料が溶け落ち、今も放射線量が高い。プールのある５階でも毎時３～５ミリシーベルトの放射線量が測定されており、作業員が長時間とどまることはできない。

そのため、取り出し用のクレーンを遠隔操作し、プール内で燃料をキャスクと呼ばれる輸送容器に収納。輸送容器に燃料が十分入ったらプールから引き上げ、建屋横に設置した構台からトレーラーにつり下ろす。輸送容器を載せたトレーラーは同原発敷地内の共用プールへ移動し、燃料を改めて冷却・貯蔵する。

東京電力福島第１原発２号機の使用済み燃料プールに保管されている核燃料取り出しに使われる専用クレーン＝１月１５日、福島県大熊町

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